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“Es inminente”: taxis colectivos advierten alza de tarifas por nuevo aumento de combustibles

A través de un comunicado, el gremio de los transportistas se mostró lamentó que “pese a las reiteradas advertencias, no se hayan implementado medidas directas que permitan mitigar esta crisis”.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL / Diego Martin

La Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen) manifestó su preocupación ante la nueva alza en el precio de los combustibles que comenzará a regir este jueves 16 de abril, advirtiendo que un ajuste en las tarifas del servicio “es inminente”.

A través de una declaración pública, el gremio sostuvo que el incremento sostenido de los costos operacionales, especialmente del combustible, ha vuelto insostenible mantener los valores actuales.

El ajuste de tarifas es inminente (…) como única medida para enfrentar el aumento de los costos”, indicaron.

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Desde la organización recalcaron que esta situación no solo afecta a los conductores, sino también a los usuarios del transporte público menor. En esa línea, criticaron la falta de medidas por parte de las autoridades.

Lamentamos que, pese a las reiteradas advertencias del sector, no se hayan implementado medidas directas, concretas y oportunas que permitan mitigar esta crisis”, señalaron.

El gremio hizo un llamado al Gobierno y al Parlamento a establecer un subsidio directo que permita contener el impacto. “Seguiremos insistiendo en la necesidad urgente de establecer un subsidio directo y efectivo para el transporte menor, en especial los Taxis Colectivos, que permita dar estabilidad al sector y evitar que todo el impacto recaiga en los usuarios”, indicaron.

Asimismo, no descartaron la adopción de otras acciones si no existen respuestas en el corto plazo. “Queremos ser claros en señalar que, de no existir respuestas concretas en el corto plazo, no descartamos evaluar y adoptar otras acciones, en defensa de la sostenibilidad de nuestra actividad y de las familias que dependen de ella”, advirtieron.

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