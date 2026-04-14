Alerta en Chile por nuevo viral entre estudiantes: estos son los daños que provoca el consumo excesivo de paracetamol

El Ministerio de Salud advirtió un aumento significativo en las intoxicaciones por paracetamol en menores de edad, fenómeno que se vinculó a un reto viral difundido en redes sociales y que ya comenzó a replicarse en establecimientos educacionales del país.

Según las autoridades sanitarias, los casos se habrían incrementado hasta cinco veces en el último periodo, con situaciones que incluso han requerido hospitalización. La tendencia encendió las alertas debido a la masificación del desafío entre niños y adolescentes.

El doctor Sebastián Ugarte explicó que, históricamente, las intoxicaciones por este medicamento mantenían cifras bajas, pero en el último año se registró un aumento sostenido. “Cuando seguíamos año tras año intoxicaciones por paracetamol, las cifras eran relativamente bajas en nuestro país. Y en el último año se ha visto un incremento cinco, seis veces superiores a esta cifra”, señaló.

El especialista agregó que el origen del fenómeno estaría en contenidos virales que promueven el consumo excesivo del fármaco como una especie de competencia. “Investigando se ve que había desafíos en redes sociales, cuántas tabletas de paracetamol podía ingerir un niño y hasta cuánto era capaz de tolerar los vómitos, las molestias que esto producía”, detalló.

En esa línea, Ugarte advirtió sobre las consecuencias que puede generar esta práctica, subrayando que no se trata de un malestar pasajero. “El paracetamol puede ser muy tóxico y un joven puede terminar hospitalizado, incluso con necesidad de un trasplante de hígado. Así de grave, o incluso causar la muerte”, afirmó.

Finalmente, explicó que el daño más severo se produce en el hígado y que los efectos pueden aparecer días después del consumo. En algunos casos, los síntomas iniciales desaparecen momentáneamente, pero luego evolucionan hacia una falla hepática grave, con compromiso de conciencia y riesgo vital, lo que podría derivar en un cuadro irreversible o fatal.