;

Ministra Ximena Lincolao declaró que posee un patrimonio superior a US$60 millones: así se compone

La titular de Ciencia y Tecnología posee tres propiedades en Chile y fondo mutuo por US$56,8 millones en una cooperativa.

Gabriel Esteffan

Ministra Ximena Lincolao declaró que posee un patrimonio superior a US$60 millones: así se compone

Ministra Ximena Lincolao declaró que posee un patrimonio superior a US$60 millones: así se compone / Victor Huenante

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, informó un patrimonio total cercano a los US$60,9 millones en su Declaración de Intereses y Patrimonio, en bienes raíces e inversiones financieras.

Según publicó el Diario Financiero, la autoridad posee cuatro propiedades. Tres de ellas están en Chile (Coquimbo, Ñuñoa y La Reina, siendo esta última donde vive), con un avalúo fiscal conjunto de aproximadamente $342 millones (equivalente US$ 381.700). A esto se suma un inmueble en McLean, Virginia, EE.UU., valorizado en US$ 2,03 millones.

Revisa también:

ADN

En cuanto a sus activos financieros, la ministra reporta inversiones relevantes en el extranjero: colocaciones a largo plazo por US$1,2 millones en el banco Wells Fargo, además de participaciones en fondos mutuos por US$56,8 millones en la cooperativa Pentagon Federal Credit Union (PenFed).

Lincolao también declara una cuenta de ahorro en Capital One con un saldo cercano a los US$400 mil. El registro indica, además, que la ministra no cuenta con vehículos, concesiones ni derechos de aguas, aunque declaró su participación en la empresa BuildWithin, que fundó en EEUU en 2021.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad