Ministra Ximena Lincolao declaró que posee un patrimonio superior a US$60 millones: así se compone

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, informó un patrimonio total cercano a los US$60,9 millones en su Declaración de Intereses y Patrimonio, en bienes raíces e inversiones financieras.

Según publicó el Diario Financiero, la autoridad posee cuatro propiedades. Tres de ellas están en Chile (Coquimbo, Ñuñoa y La Reina, siendo esta última donde vive), con un avalúo fiscal conjunto de aproximadamente $342 millones (equivalente US$ 381.700). A esto se suma un inmueble en McLean, Virginia, EE.UU., valorizado en US$ 2,03 millones.

En cuanto a sus activos financieros, la ministra reporta inversiones relevantes en el extranjero: colocaciones a largo plazo por US$1,2 millones en el banco Wells Fargo, además de participaciones en fondos mutuos por US$56,8 millones en la cooperativa Pentagon Federal Credit Union (PenFed).

Lincolao también declara una cuenta de ahorro en Capital One con un saldo cercano a los US$400 mil. El registro indica, además, que la ministra no cuenta con vehículos, concesiones ni derechos de aguas, aunque declaró su participación en la empresa BuildWithin, que fundó en EEUU en 2021.