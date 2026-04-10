Fiscalía revela hallazgo de osamenta humana en predio de Julia Chuñil y abre nuevo flanco en la causa

Un nuevo antecedente salió a la luz este viernes en la causa por la desaparición y presunta muerte de Julia Chuñil Catricura, luego de que la Fiscalía Regional de Los Ríos revelara el hallazgo de restos óseos en un terreno ubicado a pocos metros de la vivienda donde residía la mujer de 72 años en el sector de Huichaco, comuna de Máfil.

La información fue dada a conocer en plena audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, donde se discutían medidas cautelares en contra de uno de sus hijos imputados.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, entre los huesos encontrados hay al menos una pieza que ya fue identificada preliminarmente como correspondiente a un ser humano, mientras que el resto de los fragmentos correspondería a animales.

La fiscal regional Tatiana Esquivel indicó que la muestra ósea analizada presenta una correspondencia total con ADN humano, aunque todavía falta establecer a quién pertenecen esos restos mediante nuevas pericias.

El hallazgo se conoció en audiencia por cambio de cautelares

El antecedente fue revelado durante la audiencia en que se debatía un eventual cambio de medidas cautelares de Javier Troncoso Chuñil, uno de los hijos de la mujer, imputado en la causa.

El caso ya tenía a otros integrantes del grupo familiar sometidos a medidas restrictivas desde enero, cuando el tribunal ordenó prisión preventiva para Javier Troncoso y arresto domiciliario total para otros dos imputados, todos formalizados en el marco de la investigación por parricidio y otros delitos vinculados.

Los restos habrían sido hallados a unos 50 metros de la casa donde vivía Julia Chuñil junto a su familia. Ese dato conecta con uno de los principales focos de la investigación: el entorno inmediato del domicilio donde la mujer fue vista por última vez.

Ahora, el Ministerio Público enviará la osamenta a peritajes especializados para determinar con precisión si esos restos corresponden o no a la mujer desaparecida.

El caso ya había sumado anteriormente otros antecedentes periciales relevantes, como el hallazgo de presunta sangre humana en una bodega del mismo predio, conocido en enero.