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Del ataque en calle Roberto Espinoza a fiscalía: cae presunto autor de violento homicidio que conmocionó a Santiago

Tras semanas de investigación del OS9, el tribunal determinó que la libertad del acusado representa un peligro para la sociedad tras los hechos registrados en un cité capitalino.

Mario Vergara

Detenido - Carcel

Detenido - Carcel / Twenty47studio

La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana informó este martes la formalización y posterior prisión preventiva de un hombre acusado de ser el autor de un violento ataque armado que dejó un fallecido y dos heridos graves en la comuna de Santiago.

El operativo de captura fue liderado por personal del OS9 de Carabineros, quienes lograron identificar al sospechoso tras semanas de diligencias.

Los hechos en calle Roberto Espinoza

El crimen se remonta a la noche del 7 de marzo de 2026, al interior de un cité ubicado en la calle Roberto Espinoza. Según los antecedentes de la investigación:

  • El imputado ingresó al recinto y atacó directamente con un arma de fuego a tres personas que se encontraban compartiendo en el lugar.
  • Las víctimas fueron un ciudadano colombiano y dos ciudadanos ecuatorianos.
  • Producto de los disparos, el hombre de nacionalidad colombiana falleció en el sitio, mientras que los otros dos afectados fueron trasladados de urgencia a la Asistencia Pública con diagnóstico reservado.

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Agencia Uno

Resolución judicial

Tras ser detenido durante la mañana de este martes, el sujeto fue puesto a disposición del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El fiscal ECOH, Cristián Soto, detalló que el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía considerando la gravedad de los delitos: un homicidio consumado y dos en calidad de frustrados.

El magistrado fijó un plazo de 90 días para la investigación, periodo en el cual el imputado permanecerá privado de libertad mientras se recopilan los peritajes finales de este triple ataque que conmocionó al sector céntrico de la capital.

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