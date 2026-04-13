Violento turbazo en Santiago Centro: delincuentes intimidan a familia con menor de edad y adulta mayor

Un violento robo bajo la modalidad del turbazo afectó a una familia en Santiago Centro durante la madrugada de este lunes, luego de que un grupo de delincuentes ingresara por la fuerza a un domicilio ubicado en calle Rogelio Ugarte, en el sector de Matta Sur.

El hecho ocurrió pasada la medianoche y dejó a cuatro víctimas directamente expuestas a la intimidación de los asaltantes dentro de la vivienda.

Según los antecedentes preliminares, los autores del delito eran entre cinco y seis sujetos, quienes lograron entrar tras vulnerar la puerta principal con herramientas.

En el inmueble se encontraba un matrimonio, una adolescente de 14 años y una adulta mayor de 73. La gravedad del caso quedó marcada por la forma del ingreso y por el nivel de amenaza ejercido sobre los habitantes.

Intimidaron a una menor y a una adulta mayor antes de escapar

Una vez dentro del domicilio, los delincuentes intimidaron a todos los integrantes de la familia para concretar el robo. De acuerdo con la información preliminar, los antisociales actuaron con rapidez y luego huyeron del lugar en un vehículo que los esperaba en las afueras de la casa.

El avalúo preliminar del robo alcanza los $3 millones. Aunque no se detalló de inmediato qué especies fueron sustraídas, el caso volvió a encender la preocupación por este tipo de delitos.

Por ahora, se espera que la investigación permita establecer la identidad de los responsables, revisar eventuales cámaras del sector y determinar la ruta de escape del automóvil utilizado por la banda.