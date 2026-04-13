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Luto en la cumbia: muere músico de banda chilena tras violento accidente de tránsito

Franco Figueroa, baterista de la agrupación Caleta e’ Cumbia falleció tras un incidente en la Ruta 5 Norte.

Javier Méndez

Luto en la cumbia: muere músico de banda chilena tras violento accidente de tránsito

Luto en la música chilena. El fin de semana se confirmó la muerte de Franco Figueroa, baterista de la banda de Coquimbo Caleta e’ Cumbia.

El artista falleció en un violento accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del sábado 11 de abril en la Ruta 5 Norte, a la altura de Peñuelas.

El hecho involucró una colisión frontal entre dos vehículos menores y las causas aún están siendo investigadas. En el incidente también dejó a otras tres personas heridas.

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Figueroa, de 33 años y oriundo de la Parte Alta de Coquimbo, era padre de dos hijos y un reconocido exponente de la “cumbia caletera”. Además de su carrera artística, se desempeñaba como operador de maquinaria.

Jorge Sasso, vocalista de la agrupación, recordó a su compañero como una pieza fundamental desde 2017: “Franco era un amante de la música... siempre andaba con una sonrisa, en todo lugar, una persona alegre, llena de buena vibra”.

Le gustaba mucho el deporte y era muy cercano a las personas (...) amigo de sus amigos”, sumó su colega de escenario (vía El Día).

Su despedida, en horas el domingo, incluso sumó un paso por el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ya que Coquimbo Unido era el club de sus amores.

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