Nombran por primera vez a una mujer al mando del Ejército de Australia en 125 años de historia
La teniente general Susan Coyle asumirá la jefatura tras una carrera de tres décadas, en medio del proceso de modernización de las fuerzas armadas del país.
Una mujer encabezará el ejército de Australia por primera vez desde su fundación hace 125 años, anunció el lunes el ministro de Defensa, Richard Marles, quien calificó el nombramiento como “profundamente histórico”.
La teniente general Susan Coyle fue designada jefa del ejército de Australia tras una carrera de tres décadas durante las cuales sirvió en Islas Salomón, Afganistán y Oriente Medio.
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“Su logro significa que será la primera mujer en comandar una rama militar en la historia australiana”, declaró Marles a periodistas. “Y es un momento profundamente histórico”.
El primer ministro, Anthony Albanese, confirmó la designación en una rueda de prensa y en sustitución del almirante David Johnston, quien dejará el cargo tras cerca de dos años al frente de las fuerzas armadas.
El ejército australiano se encuentra en plena transformación, equipándose con armamento de largo alcance, drones y otras herramientas modernas de combate.
Coyle destacó su experiencia en áreas como la guerra cibernética.
“Esta amplia experiencia proporciona una base sólida para las responsabilidades de mando y la confianza depositada en mí”, expresó.
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