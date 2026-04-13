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Nuevo remezón en La Moneda: Daniel Merino deja la Dirección de Programación en el Gobierno de Kast

El productor había jugado un rol clave desde la campaña y hoy se marcha en un contexto complejo.

José Campillay

Nuevo remezón en La Moneda: Daniel Merino deja la Dirección de Programación en el Gobierno de Kast

Daniel Merino, reconocido principalmente por su labor en Bizarro y en el Festival de Viña, desde hace ya algunos meses se unió al equipo estratégico del Presidente José Antonio Kast.

La relación profesional comenzó estrechamente desde la campaña presidencial y se mantuvo una vez en el Gobierno, desempeñándose como director de Programación y Producción de Presidencia.

Sin embargo, este lunes 13 de abril se anunció su salida definitiva del Palacio de La Moneda. El ejecutivo ejercía de manera fáctica la Dirección de Programación y Producción de Presidencia.

A pesar de ser una pieza clave en el diseño de las apariciones públicas del mandatario, la salida de Merino se produce en un contexto de fricciones internas y una compleja convivencia entre los equipos técnicos.

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La presencia del productor en la sede gubernamental siempre tuvo un carácter particular, sobre todo por la relación profesional que mantuvo.

Al decidir no desvincularse de sus responsabilidades en la productora Bizarro, operaba bajo un esquema ad honorem, es decir, sin percibir un salario público ni poseer un contrato formal. Sin embargo, tenía un gran nivel de influencia en actividades.

Poseía correo institucional, participaba en reuniones de alta coordinación y viajaba en las comitivas oficiales, como ocurrió recientemente en las giras por Arica y Antofagasta a mediados de marzo.

Conflictos internos

Aunque Daniel mantenía un vínculo estrecho con figuras del núcleo duro de Kast, como Cristian Valenzuela (comunicaciones y contenidos), Felipe Costabal (Secom) y María Paz Fadel (jefa de comunicaciones), aseguran que la relación con el área operativa del Palacio terminó por quebrarse.

Las diferencias se profundizaron con el jefe de avanzada, Benjamín Jadue, y la jefa de gabinete, Catalina Ugarte. El punto de quiebre habría sido la puesta en escena de una actividad en el Centro de Distribución Lo Aguirre de Walmart Chile, donde las visiones contrapuestas sobre la ejecución del evento dejaron en evidencia la falta de sintonía.

Hace algunas semanas, un mensaje publicado en X parecía vaticinar este desenlace, aunque posteriormente fue borrado: “Los proyectos no fracasan por falta de ideas, sino por exceso de egos”, escribió el director ejecutivo.

Con su renuncia vía texto, La Moneda pierde a su principal “arquitecto de imagen”, dejando abierta la interrogante sobre quién asumirá ahora el desafío de coordinar la puesta en escena de la máxima autoridad del país.

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