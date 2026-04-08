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“No es una casa”: El nuevo espacio de conversación para reflexionar sobre el hogar y el barrio en Chile

Conducido por Sebastián Bowen, el espacio invita a figuras como Claudio Orrego, Juan Carlos Muñoz y Cristián Monckeberg a reflexionar sobre la memoria, el barrio y el sentido de hogar en Chile.

ADN Radio

“No es una casa”: El nuevo espacio de conversación para reflexionar sobre el hogar y el barrio en Chile

¿Qué hace que una casa sea un hogar? Con esa pregunta como norte, Déficit Cero y Radio ADN lanzan este domingo “No es una casa”, un nuevo espacio de conversación que busca profundizar en la crisis de vivienda desde una perspectiva más humana.

El programa, conducido por el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, continúa la tónica de los ciclos anteriores de “Habitar el Cargo” y “Habitar el Cargo: Parlamentarios”, también realizados en conjunto con ADN.

Si en aquellas instancias el foco estuvo en las propuestas técnicas y políticas de las y los candidatos para enfrentar el déficit habitacional, “No es una casa” propone un giro: invitar a figuras públicas, autoridades y rostros de la cultura a recordar sus propios barrios, sus primeras casas y, desde ahí, proyectar el Chile que queremos construir.

“No es una casa” contará con una primera temporada de 12 capítulos donde participarán invitados como el Gobernador Claudio Orrego y los exministros Cristián Monckeberg y Juan Carlos Muñoz.

El objetivo es posicionar a la vivienda no solo como un indicador económico o un número en un plan de gobierno, sino como el soporte fundamental del bienestar: donde hay una casa adecuada, hay mejor salud, mayor seguridad y acceso real a la educación.

ADN

Para Sebastián Bowen, conductor del espacio, “estamos convencidos de que para solucionar la crisis habitacional no solo necesitamos ladrillos y cemento, sino también empatía y memoria. Al recordar nuestro barrio de infancia o el esfuerzo que costó la primera casa, entendemos que Chile es nuestra casa común y que hoy, lamentablemente, tiene el techo roto para miles de familias. Este programa busca generar los acuerdos necesarios para repararlo entre todos”, señaló Bowen.

“No es una casa” se transmitirá los domingos a las 10:00 AM por Radio ADN, y cada episodio estará disponible de forma íntegra en las plataformas de YouTube y Spotify de ADN y Déficit Cero.

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