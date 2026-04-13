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Estados Unidos. La encontraron inconsciente y no pudieron salvarla: muere conocida influencer a los 31 años

La creadora de contenido perdió la vida durante un viaje a Tanzania.

Javier Méndez

La encontraron inconsciente y no pudieron salvarla: muere conocida influencer a los 31 años

La comunidad digital está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ashly Robinson, influencer estadounidense conocida en redes sociales como Ashlee Jenae.

La creadora de contenido, de 31 años, perdió la vida durante un viaje a Tanzania, donde se encontraba de vacaciones junto a su prometido, Joe McCann.

Según los reportes iniciales, Robinson fue hallada inconsciente en su villa en Zanzíbar. A pesar de que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial local, los equipos médicos confirmaron su deceso pocas horas después.

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La noticia fue confirmada por su familia en horas del domingo 12 a través de una publicación en Instagram. Ahí expresaron su devastación ante la rapidez de la tragedia.

Las autoridades locales estarían investigando un supuesto altercado personal en el hotel donde se hospedaban. Eso sí, por ahora no hay cargos ni órdenes de detención contra su pareja.

La influencer, que residía en Portland, Estados Unidos, acababa de celebrar su cumpleaños número 31 y su compromiso matrimonial durante este mismo viaje.

Sus últimas publicaciones en sus cuentas la mostraban disfrutando de la naturaleza. Tenía más de 88 mil seguidores.

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