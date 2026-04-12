Ralph Fiennes reconoció cuál es su candidato para encarnar al nuevo Voldemort en la serie de Harry Potter / Courtesy of Warner Bros Pictures

La nueva serie de Harry Potter, que marca el reinicio interpretativo de los libros, sigue avanzando poco a poco y, con el pasar de los días, salen a la luz nuevas actualizaciones.

A la fecha ya se ha cerrado a gran parte del elenco principal, al menos de la primera temporada, que ya comenzó con sus grabaciones y tiene agendado su estreno para diciembre de este 2026.

Sin embargo, aún falta conocer algunos nombres que asumirán roles claves en etapas más avanzadas de la historia. Uno de ellos es nada más y nada menos que el papel de Voldemort.

La búsqueda del nuevo rostro del mal en el mundo mágico sigue generando expectativas, y nadie tiene una opinión más autorizada que Ralph Fiennes, quien le dio vida al mago oscuro en las películas de la saga original.

En conversación con The Claudia Winkleman Show (BBC), el actor se refirió al cast realizado por HBO para este programa que le dará una nueva imagen a los clásicos personajes y habló sobre un posible regreso.

A pesar de que los fanáticos soñaban con ver a Fiennes retomar el papel, él mismo aclaró que esa posibilidad parece haber quedado en el pasado. Según reveló, hubo acercamientos previos que no llegaron a concretarse.

“Recuerdo que me preguntaron: ‘¿Volverías a interpretar el papel?’. Esto fue hace algunos años. Y dije: ‘Sí, me encantaría’. Pero luego no pasó nada y creo que ese barco ya zarpó”, reconoció.

Al ser consultado sobre quién debería heredar la túnica de Voldemort, Ralph sorprendió al mencionar un nombre que ya ha sonado entre la comunidad y ha estado en carpeta de la compañía.

Se trata de Tilda Swinton. Para el intérprete, la versatilidad de la ganadora del Oscar, y reconocida por Las Crónicas de Narnia, sería perfecta para el reinicio de la historia.

“Te diré algo, se mencionó a Tilda Swinton en algún lugar como una contendiente, y creo que ella sería increíble”, declaró.

Ahora solo queda esperar para ver quién será el actor (o actriz) elegido para interpretar a Lord Voldemort en la nueva serie de HBO.