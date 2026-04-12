Tragedia en patrimonio mundial de la Unesco: estampida deja decenas de fallecidos

Santiago

Una estampida registrada durante una visita turística en la Citadelle Laferrière dejó al menos 30 personas fallecidas, según confirmaron autoridades del país.

El hecho ocurrió el sábado en medio de una actividad que congregaba a un gran número de asistentes, principalmente jóvenes, en esta fortaleza del siglo XIX declarada Patrimonio de la Humanidad.

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De acuerdo con los primeros antecedentes, la emergencia se habría originado por una aglomeración en el acceso principal, donde se produjo un altercado entre personas que intentaban ingresar y salir del recinto.

Además de las víctimas fatales, decenas de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras equipos de rescate continúan la búsqueda de desaparecidos.

Las autoridades señalaron que la cifra de fallecidos podría aumentar, y confirmaron el cierre del recinto hasta nuevo aviso, en medio de un operativo desplegado para atender a los afectados.