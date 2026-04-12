“Serán volados en mil pedazos”: Trump ordena bloqueo naval del estrecho de Ormuz y lanza dura amenaza a Irán

El presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la “inflexible” negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las negociaciones de paz.

Si bien reconoció que las conversaciones habían ido “bien” y que “se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos”, el jefe de Estado afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz ”, señaló Donald Trump en su red Truth Social.

Asimismo, afirmó que la Armada comenzará a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán en esta ruta clave, advirtiendo: “Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en mil pedazos”.