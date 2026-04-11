El Menor hace historia y se consagra como el gran campeón internacional de la Red Bull Batalla 2026 con votación unánime

Este sábado 11 de abril se celebró la final internacional de la Red Bull Batalla 2026 en Chile ante un Movistar Arena completamente lleno y cargado de energía.

Las expectativas estaban puestas de forma especial en Teorema y El Menos, dos representantes chilenos, pero que se presentaron en la misma parte del cuadro eliminatorio.

Hay que recordar que el jurado estaba compuesto por Trueno, uno de los rostros más llamativos, acompañado de Jota Shoy, Jony Beltrán, Arkano y Yartzi, otros grandes nombres del freestyle.

Tras el veredicto de los jueces, se conformó un cuadro de cuartos de final muy interesante, con los dos chilenos presentes pero enfrentándose entre sí.

En la batalla de los locales, fue El Menor quien se impuso, sorprendiendo con un triunfo unánime que hizo estallar el recinto, llevándose la ovación del público y fundiéndose en un abrazo fraterno con Teorema.

Ya en semifinales, el entonces único abanderado nacional se midió ante el colombiano Valles-T en lo que fue una verdadera final anticipada, siendo apuntada por muchos como el mejor cruce de la jornada.

Con el apoyo de los presentes a El Menor y un clima hostil para el representante de Colombia por algunas actitudes, fue el chileno quien aseguró un cupo en la gran final.

En la otra vereda, el finalista fue Almendrades, quien dejó en el camino a Fat N (octavos), Chuty (cuartos) y Exe (semifinales).

Definiciones

Como antesala de la gran final, tuvimos la infaltable disputa por el tercer lugar entre el argentino Exe y el colombiano Valles-T.

Respondiendo a lo que se había visto en instancias anteriores, fue el abanderado de Colombia quien pudo subirse al podio.

Ya en el cara a cara final, ante toda la expectación del Movistar, El Menor y Almendrades se pusieron cara a cara en un tenso pero amigable momento donde se motivaban entre sí.

Con alusiones a la Guerra del Pacífico y buscando enaltecer sus propias naciones, se libró un electrizante duelo de cuatro rondas donde las respuestas fueron la clave. En ese escenario, fue El Menor quien se pudo consagrar y llevarse el ansiado título.

La definición del jurado fue unánime y de esta manera Chile obtiene su primer cinturón de la competición en medio de muchas emociones y reconocimiento a Efraín Reeve Barría (su nombre real).

“Esto es por ustedes, por todo el país. Chile necesitaba y merecía un campeón mundial hace rato. Y que no vengan a poner excusas de que fue en Chile, no. Esto es puro mérito, puro talento y cualquier hueá vamos por el bicampeonato el próximo año”, declaró tras coronarse.