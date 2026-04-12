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Balacera en El Bosque deja un muerto y cuatro heridos

El ataque ocurrió en plena vía pública y es investigado como un posible ajuste de cuentas entre grupos.

Verónica Villalobos

Foto de T13

Foto de T13

Santiago

Un violento tiroteo se registró la noche del viernes en la comuna de El Bosque, dejando como saldo un joven fallecido y otras cuatro personas heridas de diversa gravedad.

El hecho ocurrió en la intersección de Vecinal Sur con Peñablanca, donde un grupo de personas se encontraba reunido cuando un vehículo se acercó y sus ocupantes comenzaron a disparar sin mediar provocación aparente.

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Las cinco víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital El Pino, donde se confirmó la muerte de un joven de 18 años producto de múltiples impactos de bala.

Entre los heridos se encuentra un adolescente de 17 años fuera de riesgo vital, mientras que tres adultos permanecen internados, uno de ellos en estado crítico.

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de la investigación, la que apunta preliminarmente a un posible ajuste de cuentas. En el sitio del suceso se han levantado diversas evidencias balísticas y se revisan cámaras de seguridad para dar con los responsables.

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