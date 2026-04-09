;

Adiós al récord: el fósil de “pulpo” más antiguo de la historia no es lo que parece y Guinness retira su título mundial

Una nueva investigación reclasificó la pieza que data de hace 300 millones de años.

José Campillay

Adiós al récord: el fósil de “pulpo” más antiguo de la historia no es lo que parece y Guinness retira su título mundial

Un hallazgo reciente ha sacudido los cimientos de la paleontología marina. Lo que durante décadas se consideró el ancestro más remoto de los pulpos ha sido reclasificado tras un exhaustivo análisis tecnológico.

Se trata de un fósil de 300 millones de años, considerado el más antiguo para su especie, al menos hasta ahora. Y es que después de ser examinado se apuntó que no pertenece al orden de los octópodos.

Según los informes, se trata de un pariente cercano de los nautilos (género de moluscos cefalópodos), lo que reconfigura la escena y entendimiento en torno a la pieza.

Revisa también:

ADN

El fósil en cuestión, conocido científicamente como Pohlsepia mazonensis, ostentaba hasta hace poco el reconocimiento oficial de Guinness World Records como el ancestro que adelantaba la aparición de estos cefalópodos en 150 millones de años.

Sin embargo, el nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B desmantela esta clasificación, devolviendo la evolución de los pulpos a una línea de tiempo mucho más reciente.

Complejidad de la “masa blanca”

El ejemplar, que tiene un tamaño aproximado al de una mano humana, fue descubierto en la formación geológica de Mazon Creek, en Illinois, Estados Unidos.

Esta zona es célebre por albergar restos biológicos anteriores a la era de los dinosaurios, aunque la interpretación del espécimen siempre fue compleja.

Thomas Clements, zoólogo de la Universidad de Reading e investigador principal del proyecto, describe que la pieza “es un fósil muy difícil de interpretar”, añadiendo que, a simple vista, “parece como una especie de masa blanca”.

Explica que la confusión inicial es comprensible desde una perspectiva morfológica: “Si lo miras y eres un investigador de cefalópodos y te interesa todo lo relacionado con los pulpos, superficialmente sí se parece mucho a un pulpo de aguas profundas”.

ADN

La prueba definitiva

La identificación original del año 2000 generaba un conflicto en el registro fósil. Si el Pohlsepia era un pulpo, significaba que estos animales aparecieron cientos de millones de años antes de lo previsto, dejando un vacío documental inexplicable.

Es una brecha enorme. Y esa gran brecha hizo que los investigadores se preguntaran: ‘¿Es esto realmente un pulpo?’”, planteó Clements.

Para resolver la incógnita, el equipo utilizó un sincrotrón (acelerador de electrones que genera luz de una intensidad superior a la del sol) para examinar la estructura interna de la roca sin dañarla.

El análisis reveló la presencia de una rádula (una hilera de dientes diminutos) con una configuración incompatible con los pulpos.

En detalle, el Pohlsepia mazonensis presenta 11 dientes por hilera, mientras que los pulpos modernos poseen entre 7 y 9 dientes.

Esto tiene demasiados dientes, así que no puede ser un pulpo. Y así nos damos cuenta de que el pulpo más antiguo del mundo en realidad es un fósil de nautilo, no un pulpo”, sentenció el investigador.

De manera más precisa, los datos coinciden con el Paleocadmus pohli, un nautiloideo hallado en la misma región.

Repercusiones

Tras la difusión de estos resultados, la organización de récords Guinness ha tomado cartas en el asunto. Su editor gerente, Adam Millward, calificó el hallazgo como un “descubrimiento fascinante”, confirmando que la categoría será actualizada.

Dejaremos en suspenso el título original de ‘fósil de pulpo más antiguo’ y esperamos revisar estas nuevas pruebas”, explicó.

Pese a la pérdida del título, el Field Museum de Chicago (donde se encuentra el ejemplar nombrado en honor a su descubridor, James Pohl) conserva una pieza de valor incalculable.

Según Clements, el museo posee ahora “el nautilo de tejido blando más antiguo del mundo”, un hito que, para los especialistas, es “probablemente lo mejor que existe”.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad