Bebé muere en EE.UU. tras abandono prolongado junto a sus hermanos
El caso, ocurrido en Georgia, expuso graves condiciones de negligencia y mantiene a la madre en prisión mientras avanza la investigación.
Santiago
Un niño de un año falleció en el estado de Georgia, Estados Unidos, tras permanecer cerca de 12 horas sin supervisión adulta junto a sus hermanos, en un contexto marcado por la falta de alimentos y condiciones básicas.
Según antecedentes judiciales, los menores quedaron al cuidado de un niño de 10 años, situación en la que algunos de ellos habrían recurrido a insectos como hormigas y cucarachas para alimentarse.
La policía constató que el lugar presentaba condiciones insalubres, con un fuerte olor en el inmueble, mientras que vecinos del sector aseguraron que era frecuente ver a los niños sin la presencia de un adulto, incluso durante la noche.
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La madre, identificada como Sherry Magby, fue detenida y enfrenta múltiples cargos por crueldad infantil, permaneciendo en prisión sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.
Autoridades y organizaciones locales lamentaron el hecho y recalcaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones a tiempo, en un caso que ha generado conmoción en la comunidad.
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