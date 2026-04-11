Bebé muere en EE.UU. tras abandono prolongado junto a sus hermanos

Santiago

Un niño de un año falleció en el estado de Georgia, Estados Unidos, tras permanecer cerca de 12 horas sin supervisión adulta junto a sus hermanos, en un contexto marcado por la falta de alimentos y condiciones básicas.

Según antecedentes judiciales, los menores quedaron al cuidado de un niño de 10 años, situación en la que algunos de ellos habrían recurrido a insectos como hormigas y cucarachas para alimentarse.

La policía constató que el lugar presentaba condiciones insalubres, con un fuerte olor en el inmueble, mientras que vecinos del sector aseguraron que era frecuente ver a los niños sin la presencia de un adulto, incluso durante la noche.

La madre, identificada como Sherry Magby, fue detenida y enfrenta múltiples cargos por crueldad infantil, permaneciendo en prisión sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

Autoridades y organizaciones locales lamentaron el hecho y recalcaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones a tiempo, en un caso que ha generado conmoción en la comunidad.