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VIDEO. Tras detención de hombre: revelan nueva pista sobre el sospechoso principal del crimen de Francisca en Temuco

Las imágenes lo ubican desplazándose en bicicleta y podrían ser clave para esclarecer el asesinato investigado como femicidio.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

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Un nuevo registro audiovisual se sumó a la investigación por el asesinato de Francisca Millahual en Temuco, aportando imágenes clave sobre los movimientos del principal sospechoso.

El video muestra a un hombre desplazándose en bicicleta por una calle residencial, lo que refuerza la línea investigativa que busca reconstruir sus desplazamientos.

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Las imágenes, que forman parte de la carpeta investigativa, evidencian a un individuo vestido de oscuro transitando por el sector, en un registro que se suma al video ya conocido donde se le ve saliendo del domicilio de la víctima. Este nuevo antecedente permitiría trazar con mayor precisión la ruta que habría seguido tras abandonar la vivienda.

El sujeto registrado coincidiría con el perfil del principal sospechoso, un hombre de 24 años, tío de la joven, que permanece prófugo y sobre quien pesa una orden de detención. La policía mantiene intensas diligencias para dar con su paradero, mientras el caso es indagado como un posible femicidio.

En paralelo, durante las últimas horas se concretó la detención de un individuo vinculado al entorno del sospechoso. Se trata de un amigo cercano, quien fue arrestado luego de que la policía encontrara droga en su domicilio, en medio de un operativo que buscaba ubicar al imputado principal.

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