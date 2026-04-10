;

No alcanzó a cumplir dos semanas: confirman renuncia seremi del Trabajo en Arica por falta de experiencia laboral

Nataly Cruz dejó el cargo tras no acreditar los años mínimos de experiencia exigidos.

Nelson Quiroz

No alcanzó a cumplir dos semanas: confirman renuncia seremi del Trabajo en Arica por falta de experiencia laboral

La breve gestión de Nataly Cruz Plaza llegó a su fin antes de completar dos semanas. La ahora exsecretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social en Arica y Parinacota presentó su renuncia luego de no lograr acreditar el requisito mínimo de experiencia profesional exigido para ejercer el cargo.

La dimisión fue confirmada por el delegado presidencial regional, Cristián Sayes, quien explicó que la salida se concretó tras verificarse que la autoridad no cumplía con los años de trayectoria requeridos.

ADN

Captura de gráfica borrada

Cruz, de 26 años y enfermera de profesión, había asumido el pasado 1 de abril como parte del primer gabinete regional. Sin embargo, su permanencia se extendió solo por ocho días, luego de que no pudiera demostrar al menos cinco años de ejercicio profesional desde su egreso, condición obligatoria para el puesto.

Revisa también

ADN

Tras su salida, desde la Delegación Presidencial indicaron que ya se inició el proceso para definir a su reemplazante, en coordinación tanto a nivel regional como central.

La exautoridad también se desempeñaba como presidenta regional del Partido Social Cristiano, recogió CNN Chile.

Cruz se suma a otras fallidas llegadas, o no arribos, de seremis de la actual administración. Desde marzo, el Gobierno ha enfrentado bajas en zonas como Biobío y Valparaíso, donde los candidatos a seremis de carteras como Educación y Salud no superaron las primeras 24 horas debido a la exposición de deudas de pensión alimenticia, problemas tributarios o declaraciones polémicas en redes sociales.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad