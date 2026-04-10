No alcanzó a cumplir dos semanas: confirman renuncia seremi del Trabajo en Arica por falta de experiencia laboral

La breve gestión de Nataly Cruz Plaza llegó a su fin antes de completar dos semanas. La ahora exsecretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social en Arica y Parinacota presentó su renuncia luego de no lograr acreditar el requisito mínimo de experiencia profesional exigido para ejercer el cargo.

La dimisión fue confirmada por el delegado presidencial regional, Cristián Sayes, quien explicó que la salida se concretó tras verificarse que la autoridad no cumplía con los años de trayectoria requeridos.

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Cruz, de 26 años y enfermera de profesión, había asumido el pasado 1 de abril como parte del primer gabinete regional. Sin embargo, su permanencia se extendió solo por ocho días, luego de que no pudiera demostrar al menos cinco años de ejercicio profesional desde su egreso, condición obligatoria para el puesto.

Tras su salida, desde la Delegación Presidencial indicaron que ya se inició el proceso para definir a su reemplazante, en coordinación tanto a nivel regional como central.

La exautoridad también se desempeñaba como presidenta regional del Partido Social Cristiano, recogió CNN Chile.

Cruz se suma a otras fallidas llegadas, o no arribos, de seremis de la actual administración. Desde marzo, el Gobierno ha enfrentado bajas en zonas como Biobío y Valparaíso, donde los candidatos a seremis de carteras como Educación y Salud no superaron las primeras 24 horas debido a la exposición de deudas de pensión alimenticia, problemas tributarios o declaraciones polémicas en redes sociales.