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“No sé si este es mi mejor momento; antes igual hice buenos torneos, por algo me compró la U de Chile”

“No me gusta hablar mucho del pasado y menos de logros, creo que eso está de más. Yo vivo el presente”, señaló Juan Leiva, una de las grandes figuras de O’Higgins.

Daniel Ramírez

“No sé si este es mi mejor momento; antes igual hice buenos torneos, por algo me compró la U de Chile”

“No sé si este es mi mejor momento; antes igual hice buenos torneos, por algo me compró la U de Chile” / Pablo Ovalle Isasmendi

La buena campaña que está haciendo O’Higgins, a nivel local e internacional, tiene a Juan Leiva como una de las principales figuras del equipo.

El mediocampista de 35 años es titular indiscutido en el cuadro rancagüino, donde ya suma 15 partidos jugados este 2026.

En la previa del duelo de este viernes contra Huachipato, el volante habló en conferencia de prensa desde el Monasterio Celeste, donde le consultaron si este es el momento de su carrera.

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“No sé si este es mi mejor momento. En otros años igual hice buenos torneos, por algo llegué a Católica desde La Calera, y cuando estuve en Deportes Concepción por algo me compró la U de Chile”, respondió Leiva.

“No me gusta hablar mucho de las cosas del pasado y menos de logros, creo que eso está de más. Yo vivo el presente”, agregó el ex Cobreloa.

En la misma línea, remarcó: “Estoy muy contento perteneciendo a O’Higgins. Me encanta la ciudad. Creo que eso hace que uno pueda sacar su mejor versión, así que estoy disfrutando”.

“Quiero seguir mejorando y seguir aportando al equipo. Le he tomado mucho cariño a O’Higgins, me encantaría poder quedar en la historia del club ganando algo”, concluyó Juan Leiva.

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