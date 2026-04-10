SAG confirma influenza aviar en ganso del Jardín Botánico de Viña del Mar

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la confirmación de un caso de influenza aviar en el Jardín Botánico de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

De acuerdo al organismo, se trata de un “diagnóstico de influenza aviar altamente patógena en un ganso asilvestrado en la laguna” del parque.

“Este caso corresponde a un hallazgo, no evidenciándose la presencia de la enfermedad en otras aves residentes”, afirmó.