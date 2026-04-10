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SAG confirma influenza aviar en ganso del Jardín Botánico de Viña del Mar

El organismo llamó a los visitantes a reportar aves con comportamientos erráticos o eventuales mortalidades.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la confirmación de un caso de influenza aviar en el Jardín Botánico de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

De acuerdo al organismo, se trata de un “diagnóstico de influenza aviar altamente patógena en un ganso asilvestrado en la laguna” del parque.

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“Este caso corresponde a un hallazgo, no evidenciándose la presencia de la enfermedad en otras aves residentes”, afirmó.

Frente a esto, el SAG reforzará las medidas de vigilancia sanitaria en el recinto, y realizó un llamado a los visitantes a reportar la presencia de aves con comportamientos erráticos o eventuales mortalidades.

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