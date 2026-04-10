Caso Julia Chuñil: hijo mayor sigue en prisión preventiva y sus hermanos salen de arresto domiciliario total

Durante este viernes, el Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió mantener en prisión preventiva a Javier Troncoso, imputado como autor del parricidio de su madre, Julia Chuñil Catricura, además de otros delitos asociados a la investigación.

La decisión se adoptó en el marco de la revisión de medidas cautelares por la causa que indaga su desaparición y muerte ocurrida en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado enfrenta cargos por parricidio, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante, trato degradante e inhumación ilegal. El tribunal estimó que su libertad representa un riesgo para el desarrollo de la investigación, por lo que continuará privado de libertad mientras avanza el proceso.

En la misma audiencia, el tribunal resolvió dejar sin medidas cautelares a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, quienes hasta ahora cumplían arresto domiciliario total. El juez determinó que ambos tendrían participación en calidad de encubridores y no como autores, lo que, al tratarse de familiares directos del imputado principal, activa una exención de responsabilidad penal establecida en la ley.

Uno de los antecedentes relevantes expuestos en la jornada fue el hallazgo de una bolsa con más de 60 restos óseos en el terreno donde se ubica la vivienda de la víctima. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, junto a la abogada querellante Daniela Ávila, informaron que el material está siendo sometido a peritajes científicos en la Universidad Austral para determinar su origen e identidad.

En esta causa también figura imputado un exyerno de la víctima, acusado por homicidio calificado, quien permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. El caso continúa en etapa investigativa, con diligencias en desarrollo para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades.