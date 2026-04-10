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Karol Cariola declara ante fiscalía por caso Chinamart: senadora asegura “no haber recibido ningún tipo de beneficio”

La parlamentaria explicó gestiones por patente, descartó aportes a campañas, reconoció regalos y detalló borrado de mensajes tras incautación de su teléfono.

Martín Neut

Agencia UNO

Agencia UNO / SEBASTIAN RIOS

La senadora Karol Cariola declaró el 2 de diciembre ante la fiscalía en calidad de imputada, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en el denominado caso “Chinamart”, diligencia que hasta ahora se mantenía bajo reserva.

En su testimonio, el Ministerio Público le consultó por gestiones realizadas ante la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para evitar la caducidad de la patente de un local comercial.

Cariola afirmó que no hubo beneficio personal: “La motivación era simplemente que se le entregara orientación a un ciudadano chino sobre una patente cuyo pago estaba atrasado. Yo no recibí ningún tipo de beneficio por esta acción”, agregando que existe “una brecha idiomática” que dificulta estos trámites, según T13.

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Sobre la mención a un “amigo empresario” en chats con Hassler, la parlamentaria descartó que se tratara de Emilio Yang y negó aportes a sus campañas: “Digo que ninguno de los dos financió de alguna manera mis campañas electorales”, cuestionando además un informe policial que —según dijo— confundía identidades.

“Eliminé varias cosas del teléfono”

No obstante, reconoció que Yang le envió regalos personales, como “un coche de bebé (...) y ropa de bebé” en el contexto de su baby shower.

Asimismo, la fiscalía indagó en coordinaciones para una eventual visita de Yang al Palacio de La Moneda. Cariola sostuvo que solo facilitó el contacto con una funcionaria encargada y que desconoce si la actividad se concretó.

Otro punto abordado fue la eliminación de mensajes en su teléfono incautado. La senadora explicó que esto ocurrió mientras estaba hospitalizada tras su parto: “Eliminé varias cosas del teléfono (...) todo para resguardar mi intimidad”, indicando que temía la difusión de contenido personal.

La investigación sigue en desarrollo y busca establecer si existieron gestiones irregulares o eventuales beneficios asociados a las acciones de la parlamentaria.

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