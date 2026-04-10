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Interrogatorio crucial: detallan rol en investigación de la pareja del principal sospechoso del crimen de Francisca Millahual

La PDI además capturó al amigo del prófugo en diversas acciones realizadas este viernes.

Nelson Quiroz

CAPTURA 24 HORAS

CAPTURA 24 HORAS

La investigación por el crimen de Francisca Millahual sumó un nuevo giro en Temuco, luego de que la Policía de Investigaciones concretara la interrogación de la pareja del principal sospechoso.

Si bien en primera instancia medios señalaron que la mujer, vinculada directamente al tío de la víctima, fue detenida por mantener una causa pendiente por violencia intrafamiliar, esto fue descartado por la policía civil.

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Su captura se produjo durante las diligencias ordenadas por la Fiscalía, que han incluido la revisión de distintos domicilios asociados al entorno cercano del imputado.

En paralelo, también fue arrestado un amigo del sospechoso, luego de que se confirmara que mantenía una orden de detención vigente. Durante el procedimiento en su vivienda, además, se hallaron elementos como droga y un cargador de arma de fuego, lo que derivó en su aprehensión inmediata.

Pese a estos avances, el foco de la investigación sigue centrado en ubicar al principal sospechoso, quien continúa inubicable. En ese contexto, nuevas imágenes lo sitúan desplazándose en bicicleta por sectores residenciales, registros que podrían ser clave para reconstruir sus movimientos y esclarecer este caso, indagado como un posible femicidio.

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