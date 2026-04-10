Nicolás Jarry extiende su positiva racha y se instala en semifinales del Challenger de Madrid

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) extendió su positiva semana y este viernes avanzó a las semifinales del Challenger de Madrid, luego de vencer en sets corridos al bosnio Nerman Fatic (249°).

El tenista chileno, que dejó atrás una pésima racha de 13 derrotas consecutivas y nueve meses sin ganar, se impuso al balcánico con un sólido 6-1 y 6-4, en un partido que se extendió por una hora y 10 minutos.

El primer set fue arrollador. “Nico” logró dos quiebres en el cuarto y sexto game, mientras que en la segunda manga consiguió otra ruptura clave en el quinto juego, suficiente para sellar su tercera victoria al hilo en la capital española.

En la siguiente ronda, Jarry se medirá ante el austriaco Jurij Rodionov (176°), a quien venció en 2019 en el marco de la Copa Davis. Este resultado, además, le permite sumar 12 puntos y escalar dos puestos en el Ranking Live, ubicándose 154°.

“Hoy logré hacerlo un poquito mejor que los días anteriores, pero sigo necesitando reforzarlo bastante. Saqué bien, no le di oportunidades y me mantuve bien sólido”, declaró el chileno a los canales oficiales del Challenger de Madrid.