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El potente desahogo de Nicolás Jarry tras cortar su sequía de triunfos: “Pasan muchos pensamientos...”

El tenista chileno volvió a ganar un partido en Madrid y dejó atrás una extensa racha de 13 derrotas consecutivas.

Bastián Lizama

El potente desahogo de Nicolás Jarry tras cortar su sequía de triunfos: “Pasan muchos pensamientos...”

El potente desahogo de Nicolás Jarry tras cortar su sequía de triunfos: “Pasan muchos pensamientos...” / JoaoPires

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) puso fin a una extensa racha de 13 derrotas consecutivas, luego de vencer este martes al español Miguel Damas por 6-1 y retiro, en la primera ronda del Challenger de Madrid.

El tenista chileno, que no ganaba un partido desde julio del 2025, se desahogó tras el encuentro y abordó el difícil momento que atravesó durante los últimos meses, especialmente en el aspecto mental.

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“Fue un partido complicado, entonces las sensaciones son diferentes. Uno sabe que no está al 100% mentalmente. Pasan muchos pensamientos que no son deseados, entonces uno tiene que manejar más eso que el juego”, declaró Jarry tras volver los triunfos.

La raqueta nacional también valoró el ambiente que le ofrece la capital española, algo que podría darle ventaja en lo que queda del torneo. “Las condiciones de acá son muy parecidas a Santiago de Chile, entonces nada, las siento conocidas”, explicó.

Por último, Jarry valoró la victoria como un punto de inflexión para recuperar confianza. “Reconexión. Esa es la importancia de venir acá, pasarlo bien”, afirmó.

“Me encanta jugar en clubes como este, que son más abiertos, con más naturaleza, no tan encerrados o aislados del público, no tan perfeccionistas. Aquí todo es más humano, más acogedor y eso se echa de menos”, concluyó el chileno.

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