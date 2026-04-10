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Loyola sigue sin afianzarse como titular en un Pisa que sigue condenándose al descenso en Italia

El volante nacional entró en el complemento en la inapelable derrota ante Roma.

Carlos Madariaga

Loyola sigue sin afianzarse como titular en un Pisa que sigue condenándose al descenso en Italia

Loyola sigue sin afianzarse como titular en un Pisa que sigue condenándose al descenso en Italia / Gabriele Maltinti

En el partido que dio inicio a la fecha 32 de la Serie A, el Pisa de Felipe Loyola sigue alargando su sufrimiento.

El elenco del volante nacional, que sigue siendo suplente en su club, tuvo una ingrata visita a la capital, donde cayó 3-0 ante Roma.

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El neerlandés Donyell Malen fue la gran figura de la “Loba” al completar un triplete antes del minuto 55 de juego, hundiendo al cuadro del ex Independiente.

Aunque Felipe Loyola ingresó al minuto 74, no pudo hacer mucho para acortar la diferencia en el marcador.

Con este 3-0 en contra, el Pisa se afianza como colista de la Serie A con apenas 18 puntos, alejándose ya a nueve unidades de la salvación, aunque con sus rivales en la zona baja pudiendo alejarse más en la tabla.

Así las cosas, a falta de seis fechas para el final de la temporada, el elenco de Loyola se ve cada vez más resignado a perder la categoría.

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