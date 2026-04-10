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Cita inédita en una década: Xi Jinping recibe en Beijing a líder opositora de Taiwán

El presidente chino se reunió con Cheng Li-wun, lideresa del Kuomintang, en el primer encuentro de este tipo en más de diez años.

Juan Castillo

Xinhua

Xinhua

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este viernes en Beijing a la lideresa de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, en un encuentro sin precedentes en más de una década y cargado de simbolismo político en medio de la tensión permanente entre ambas partes del estrecho.

La cita marca la primera reunión de este nivel entre un jefe de Estado chino y la presidenta del Kuomintang (KMT) en diez años, en un momento en que Beijing mantiene presión militar constante sobre la isla y rehúsa dialogar con el actual gobierno taiwanés.

La visita de Cheng a China continental ya venía generando debate en Taiwán desde comienzos de semana. La dirigente presentó su gira como una misión de paz y reconciliación, mientras sus críticos en la isla la acusaron de acercarse demasiado a Beijing en un contexto especialmente sensible.

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Durante el encuentro, Xi Jinping mantuvo una línea dura sobre el futuro de Taiwán y afirmó que China “absolutamente no tolerará” la independencia de la isla.

El mandatario sostuvo además que la reunificación debe avanzar y que el acercamiento entre ambas orillas del estrecho forma parte de una tendencia histórica que no cambiará. En esa línea, remarcó que la independencia taiwanesa es, a su juicio, el principal factor que socava la paz en la zona.

Por su parte, Cheng Li-wun buscó instalar una señal más conciliadora. La líder del KMT planteó la necesidad de mantener la paz y evitar una guerra, insistiendo en que ambas partes deben buscar fórmulas de entendimiento antes de que la confrontación política escale aún más.

Durante su gira, Cheng ya había insistido en promover reconciliación, diálogo y un marco de convivencia más estable entre Taipei y Beijing.

El encuentro ocurre en un momento especialmente delicado para la política taiwanesa. Desde 2016, la presidencia de Taiwán está en manos del Partido Democrático Progresista (PDP), al que Beijing acusa de separatista.

Cabe recordar que China sigue desplegando aviones y buques militares alrededor de la isla, incluso mientras habla de paz con la oposición. Ese contraste ha sido uno de los puntos más cuestionados por el gobierno taiwanés, que acusa a Beijing de ofrecer diálogo a un sector mientras mantiene la coerción militar sobre el resto del sistema político.

La visita de Cheng también se cruza con un debate interno en Taiwán sobre defensa y relaciones con China. El KMT ha sido cuestionado por su posición frente al gasto militar y por la señal política que entrega al abrir este canal con Beijing justo cuando el gobierno de Lai Ching-te intenta reforzar la disuasión frente a China.

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