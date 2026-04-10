Garay y su citación a la Copa del Mundo: “El objetivo más grande de un árbitro es estar en un Mundial” / Hernán Reyes

Durante esta semana, FIFA oficializó el listado de árbitros designados para impartir justicia en el Mundial 2026.

Al respecto, el fútbol chileno volverá a estar en dicha instancia, aunque no con el nombre que muchos esperaban.

Esto considerando que el convocado para ser juez principal en la Copa del Mundo no fue Piero Maza, sino Cristian Garay, quien conversó con ADN Deportes previo a ejercer su labor como líder del VAR en el partido entre O’Higgins y Huachipato.

“Empecé a arbitrar a los 21, 22 años, y luego comencé con la carrera en el INAF. Fui avanzando como en el desarrollo natural de un árbitro, partiendo en categorías menores hasta llegar a la adulta. Fue un camino largo, de mucho sacrificio, pero que tiene su recompensa”, recordó el árbitro, valorando la consideración para ser parte de una cita planetaria por primera vez.

“Esto me llena de orgullo. No sé si es la cima, pero sí el objetivo más grande de un árbitro es estar en un Mundial, es un sueño de niño. Los árbitros estamos al servicio del fútbol y estoy muy emocionado por esto”, cerró Cristian Garay en ADN Deportes.