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Figura de Colo Colo no pierde la fe: “Uno siempre sueña con la selección, aunque esté en el peor nivel”

“A mí me tocó jugar el Sudamericano Sub 15 y Sub 17, y fue una locura”, comentó el futbolista del “Cacique”.

Daniel Ramírez

Figura de Colo Colo no pierde la fe: “Uno siempre sueña con la selección, aunque esté en el peor nivel”

Figura de Colo Colo no pierde la fe: “Uno siempre sueña con la selección, aunque esté en el peor nivel” / Daniel Pino/UnoNoticias

Joaquín Sosa, defensa de Colo Colo, habló anoche en una entrevista televisiva donde reconoció que en el conjunto albo ha logrado la madurez que tanto buscaba y que no consiguió durante su paso por el fútbol italiano.

“En Italia fui inmaduro, no jugaba y me quería ir; en Colo Colo agarré una etapa de madurez total... Me siento muy bien, muy maduro. He crecido mucho en este tiempo que llevo acá”, declaró el zaguero uruguayo en diálogo con ESPN.

Además, el charrúa confesó que se siente cómodo con Fernando Ortiz como DT, asegurando que su modo de dirigir permite que los jugadores disfruten dentro de la cancha.

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“Fernando es un técnico que te da mucha libertad. Obviamente te da las indicaciones, pero después es el jugador el que resuelve en la cancha. Es un técnico muy tranquilo, te deja disfrutar del fútbol”, afirmó.

Por último, Joaquín Sosa señaló que uno de sus mayores deseos es jugar en la selección adulta de Uruguay, considerando que el zaguero ya defendió a la Celeste a nivel juvenil.

“Uno siempre sueña con la selección, aunque esté en el peor nivel. Es un orgullo llevar la camiseta de Uruguay. A mí me tocó jugar el Sudamericano Sub 15 y Sub 17, y fue una locura. Vestir la Celeste es un sueño para mí, mi familia y mis amigos”, concluyó.

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