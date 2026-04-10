Feria de Capacitación Sodimac 2026 en Santiago: Revisa las fechas, detalles y cómo participar en el sorteo de una camioneta

Este 2026, la Gran Feria de Capacitación Sodimac cumple 14 años consolidándose como el encuentro más relevante para los especialistas del sector en Chile.

En esta edición, el evento se desarrollará de forma presencial en el Centro Cultural Estación Mapocho, y se podrá seguir vía streaming, los días 16, 17 y 18 de abril.

El foco principal de este año está puesto en la profesionalización. La organización confirmó un aumento en los cupos para las certificaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hito clave para mejorar la empleabilidad en áreas como gasfitería y electricidad.

Gracias a una alianza con TerraCertif, se amplió la capacidad a 50 cupos por especialidad, superando los 30 del año anterior. A este proceso accedieron integrantes del Círculo de Especialistas (CES) con los mejores puntajes en cursos de INACAP, destacando la graduación de 100 becados y la participación de mujeres en áreas técnicas.

La formación académica se refuerza con el respaldo de INACAP y el CFT Santo Tomás, instituciones que otorgarán certificados de aprobación. En total, marcas líderes del rubro dictarán 170 capacitaciones técnicas sobre nuevas normativas, materiales e innovaciones del mercado de la construcción.

Para quienes no puedan asistir a la Región Metropolitana, la versión online ofrecerá 27 horas de transmisión en vivo. Esta modalidad busca descentralizar el conocimiento, considerando que el 25% de los asistentes virtuales proviene de regiones y diversos puntos de Latinoamérica.

El cierre del evento incluirá incentivos para los participantes de las capacitaciones. Quienes completen sus cursos podrán participar en el sorteo de una camioneta 0 km, específicamente una Chevrolet Montana 1.2 T.

Además, el evento contará con la Ceremonia de Graduación de Becados SEC, donde 100 maestras y maestros recibirán su diploma. Este hito es posible gracias al apoyo de marcas especialistas como Rheem y Bticino.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través del sitio web www.granferiadecapacitacion.cl, donde está disponible el programa completo de las tres jornadas.