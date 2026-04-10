DT del Sevilla lanza claro aviso a Alexis Sánchez en plena crisis: contundente mensaje para el chileno

Un complicado momento vive el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El cuadro andaluz está a solo dos puntos de la zona de descenso en La Liga de España y este sábado enfrentará al Atlético de Madrid en otro duelo clave por la permanencia.

En la previa del importante partido en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el técnico de los sevillanos, Luis García Plaza habló en conferencia y dejó un contundente mensaje dirigido al tocopillano, anticipando el complejo escenario que tendrá el goleador histórico de La Roja de cara al cierre de la temporada.

Consultado sobre la disputa en ataque, el DT se quejó de que tiene muchos jugadores en ese puesto y advirtió: “Me he encontrado, para mi gusto, como entrenador, una plantilla muy larga. Me ha pasado en otros sitios. Hoy he jugado con tres posiciones de ataque y había ocho jugadores“.

“(Neal Maupay) va convocado, pero es que son ocho. El otro día, por ejemplo, podría haber entrado Peque o Alexis Sánchez, Januzaj no entró… No van a jugar todos, porque es imposible", remarcó el entrenador.

Por otro lado, García Plaza destapó el sentir de sus jugadores por la crisis que atraviesa Sevilla: “Están jodidos, están sufriendo. Los chicos de aquí, canteranos que son muchos. Están sufriendo, no crean que están ahí… es duro, eh. Es la situación que nos toca, a lo mejor este duelo dentro de unos años es para intentar entrar en Europa. Ahora mismo es lo que es”.

“No dejamos de ser uno de los mejores clubes de Europa, pero tenemos que conseguir este objetivo (no descender). Vamos a conseguir el objetivo, pero sufriendo. Conseguir un ascenso es muy difícil, esto es igual de difícil. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Los chavales van a dejarlo todo y el que no lo deje todo, me va a encontrar”, sentenció.