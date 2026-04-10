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La inédita confesión de Albert Acevedo sobre el patadón a Raúl Olivares en el Superclásico: “Nunca hablé de esto”

El exdefensa de la U se refirió por primera vez a la polémica acción que protagonizó en un Superclásico disputado en 2011 en el Estadio Monumental.

Bastián Lizama

Archivo

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El exdefensor de Universidad de Chile, Albert Acevedo, habló por primera vez de la polémica jugada que protagonizó con Raúl Olivares en un Superclásico disputado en el año 2011 en el Estadio Monumental.

Durante el segundo tiempo de aquel partido, Acevedo le propinó una fuerte patada en la cabeza al portero del “Cacique”, lo que le causó un importante corte y tuvo que ser atendido para seguir en cancha. Finalmente, el encuentro acabó igualado 2-2, con el recordado autogol de Osmar Molinas.

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A casi 15 años de una de las jugadas más polémicas de los Superclásicos en este siglo, el excentral azul recordó lo sucedido en el podcast “Jugada Nacional” de AS Chile y el Sifup, donde afirmó que la patada nunca fue con mala intención.

“Nunca hablé de esto abiertamente. Voy a partir diciendo que es algo que, aunque no me crea la gente, no hay intención y para nada, pero para nada me enorgullece ni me voy a jactar de eso jamás", partió señalando Acevedo.

“Si hay algo que no me hubiese gustado que pasara, más que el autogol inclusive de mi debut, fue esa situación con Raúl. Yo después lo vi por televisión cuando estaba en la casa y tú lo ves, uno dice: ‘no, este le quiso’…“, agregó.

Luego, el exdefensor de la U detalló el momento en que habló con la mamá de Olivares para disculparse: “Termina el partido, veo la imagen y al rato me consigo el teléfono de Raúl con el Chapa (Fuenzalida) y llegando a mi casa lo llamo para saber cómo estaba. Yo vi las imágenes y de verdad estaba preocupado, fue terrible".

“Y me contesta la mamá. No voy a decir lo que me dijo, ni tampoco la voy a… Está bien lo que me dijo. Porque en realidad el único que sabía realmente la intención era yo”, recordó.

Para terminar, Albert Acevedo reiteró sus disculpas. “En la cancha no se ve tanto, si es en la tele donde se ve la gravedad del asunto. Por lo menos me atendió el teléfono, no sé si me escuchó, pero esa situación pasó y han pasado muchos años y le pido perdón por eso“, cerró el exfutbolista, quien terminó su carrera con la camiseta de Magallanes.

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