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VIDEO. ¡Un rascacielos con detalles en oro! Trump revela su biblioteca presidencial en Miami: lujo extremo y un detalle monumental

El Presidente de Estados Unidos deja de lado la sobriedad tradicional y mantiene su línea de excentricidades.

José Campillay

¡Un rascacielos con detalles en oro! Trump revela su biblioteca presidencial en Miami: lujo extremo y un detalle monumental

Donald Trump sigue dando mucho de qué hablar debido a sus acciones, aunque no todo está ligado al conflicto bélico ni las intervenciones en otros países.

Hoy vuelve a hacer noticia por sus excentricidades, específicamente porque planea construir una llamativa biblioteca en su propio honor.

A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos ha presentado los primeros adelantos visuales de lo que será su biblioteca presidencial en Miami, Florida.

Se trata de un proyecto que promete romper con la sobriedad tradicional de estos recintos para convertirse en un monumento a su figura y legado.

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A diferencia de las bibliotecas de sus predecesores, que suelen apostar por diseños horizontales e integrados al entorno, el renderizado diseñado por la firma Bermello Ajamil muestra un imponente rascacielos en el centro de la ciudad.

El edificio no solo destaca por su altura, sino por elementos que evocan directamente la iconografía de sus campañas políticas: entradas bañadas en oro, escaleras eléctricas doradas y una terraza de lujo donde el público podrá disfrutar de cócteles frente al mar.

Sin embargo, el elemento que más ha capturado la atención es la presencia de una estatua monumental del líder republicano conocida como ‘Don Colossus’.

Según los detalles del proyecto, esta efigie tendría una altura cercana a los 4,5 metros y un peso superior a las 3 toneladas, fabricada por un escultor de Ohio y financiada por un grupo de inversores en criptomonedas.

“El presidente más grandioso”

El proyecto no solo busca ser un archivo documental, sino un centro de atracción turística que resalte los hitos de su administración.

Eric Trump, quien lidera el desarrollo de la obra, fue el encargado de subrayar la magnitud emocional y política que pretenden imprimirle al edificio.

“Será un testimonio duradero de un hombre asombroso, un impresionante promotor y el presidente más grandioso que nuestra nación haya conocido jamás”, afirmó el hijo del mandatario.

Además del monumento dorado, el video muestra la proyección de una réplica del avión presidencial Air Force One y pantallas gigantes con el lema “Make America proud again”.

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