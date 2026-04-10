Escala tensión diplomática en Latinoamérica: Ecuador sube aranceles a Colombia al 100% y provoca reacción inmediata

El gobierno de Ecuador oficializó un fuerte aumento en los aranceles aplicados a productos provenientes de Colombia, elevándolos del 50% al 100% a partir del próximo 1 de mayo.

La medida fue comunicada por el Servicio Nacional de Aduana ecuatoriano y se enmarca en la creciente tensión comercial y diplomática entre ambos países.

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Desde Quito, las autoridades justificaron la decisión señalando que responde a la falta de acciones concretas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

El Ejecutivo liderado por Daniel Noboa sostiene que el incremento busca presionar por una mayor corresponsabilidad en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en la zona limítrofe.

La reacción desde Bogotá no tardó en llegar. El presidente Gustavo Petro calificó la medida como una “monstruosidad” y advirtió que podría significar el quiebre de acuerdos regionales, incluso planteando la eventual salida de su país de la Comunidad Andina.

Es más, en las últimas horas medios internacionales como France24 señalaron que “Colombia elevará al 100% los aranceles a Ecuador en medio de la escalada de su disputa comercial”.

🔴 URGENTE - Colombia elevará al 100% los aranceles a Ecuador en medio de la escalada de su disputa comercial https://t.co/m43AoLzxj9 pic.twitter.com/aCy5cVT6za — FRANCE 24 – Urgente (@UrgenteF24) April 10, 2026

Este nuevo capítulo se suma a una serie de medidas cruzadas que han afectado el comercio entre ambos países desde inicios de año, incluyendo restricciones a productos, suspensión de cooperación energética y alzas en costos logísticos.