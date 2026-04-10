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¿Comprarás entradas para BTS? Ojo con estas estafas que ya circulan en Chile

A horas de la venta general para BTS en Chile, expertos en ciberseguridad y la ticketera oficial alertaron sobre páginas falsas, publicaciones especulativas y riesgos de fraude para los fans.

Juan Castillo

Getty Images

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La expectación por el regreso de BTS a Chile ya encendió todas las alertas, pero no solo por la alta demanda de entradas.

A pocas horas del inicio de la venta general para sus conciertos en Santiago, surgieron advertencias por fraudes digitales, reventa especulativa y publicaciones no autorizadas que podrían poner en riesgo a miles de fans.

La combinación entre urgencia, presión por conseguir boletos y circulación de enlaces falsos convirtió el proceso en un terreno especialmente sensible para el ARMY chileno.

Por un lado, Kaspersky informó que detectó 10 dominios fraudulentos creados durante abril que imitan la página oficial de venta de entradas para los conciertos de BTS en países como Chile, Colombia, Perú y Brasil.

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Según la firma, estas páginas replican de forma casi idéntica el diseño, la identidad visual y el flujo de compra del sitio real, con el objetivo de engañar a los fans y robarles dinero mediante pagos digitales o transferencias electrónicas.

Ticketmaster y expertos advierten por sitios falsos y boletos que ni siquiera existirían

En paralelo, la ticketera oficial también salió a reforzar sus mensajes de prevención. Ticketmaster Chile advirtió que en las horas previas a la venta general comenzaron a circular publicaciones especulativas en plataformas no autorizadas, incluso ofreciendo boletos que podrían no haber sido emitidos todavía.

El gerente general de la empresa, Javier Parra, fue enfático al señalar: “En una venta de alta demanda como esta, es especialmente importante que las personas revisen solo la información oficial y no se expongan a publicaciones o enlaces de terceros”.

La compañía también recordó que la venta general para BTS en Chile parte este viernes 10 de abril a las 13:00 horas, que se desarrollará mediante fila virtual y que eso no garantiza disponibilidad de entradas.

Además, recalcó que los tickets serán nominativos y se administrarán a través de Quentro, dentro del ecosistema oficial de Ticketmaster, justamente para reforzar la trazabilidad y seguridad del proceso.

Desde el mundo de la ciberseguridad, la alerta es aún más directa. El investigador de Kaspersky Fabio Assolini explicó que “la popularidad de grandes eventos y el componente emocional de los fans hacen que este tipo de fraude sea extremadamente efectivo”. A su juicio, los delincuentes no solo explotan la ansiedad por asegurar una entrada, sino también la confusión generada por formatos nuevos de compra y por la rapidez con que aparecen nuevos dominios falsos.

Frente a este escenario, tanto la ticketera como los especialistas repitieron una recomendación central: comprar únicamente por los canales oficiales, no confiar en enlaces compartidos por terceros y desconfiar de publicaciones que ofrezcan entradas antes de que el proceso formal siquiera comience.

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