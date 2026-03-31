Tres buques chinos cruzan por el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo impuesto por Irán

La tensión en el estrecho de Ormuz sumó una nueva señal de alivio parcial luego de que China confirmara el paso reciente de tres de sus buques por esa vía estratégica, clave para el comercio internacional de petróleo, gas y mercancías.

El tránsito se produjo en medio del bloqueo ‘de facto’ atribuido a Irán, que mantiene en alerta a los mercados y a las rutas marítimas más sensibles del planeta.

La información fue entregada por la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, quien explicó en una rueda de prensa que “tras coordinar con las partes pertinentes, tres buques chinos transitaron recientemente por el estrecho de Ormuz”.

La vocera también destacó el apoyo recibido durante la operación y remarcó que “agradece la asistencia proporcionada por las partes implicadas”, en una señal de coordinación diplomática para evitar una mayor interrupción del tránsito.

Buques chinos, petroleros y gaseros vuelven a moverse en una zona bajo máxima tensión

El movimiento de estas embarcaciones se interpreta como un alivio parcial, pero no como una normalización completa de la ruta. Mao Ning insistió en la necesidad de descomprimir la crisis y llamó a “un alto el fuego lo antes posible”, junto con recuperar “la paz y la estabilidad en el golfo Pérsico”.

A ese tránsito se suman otras operaciones recientes que reflejan una reapertura limitada. Según datos de Marine Traffic, al menos dos portacontenedores de Cosco, gigante chino del transporte marítimo que a comienzos de marzo había suspendido sus operaciones en el Golfo, lograron atravesar el estrecho durante el lunes.

En paralelo, registros de seguimiento marítimo de LSEG dan cuenta de que un petrolero operado por una empresa griega, cargado con crudo saudí y con destino a la India, también abandonó recientemente el Golfo a través de Ormuz.

A eso se agregan dos buques cisterna de gas licuado de petróleo con bandera india, que cruzaron el sábado 28 de marzo, después de otros dos envíos recientes de suministros esenciales para cocinar.

Aunque estos movimientos muestran una leve reactivación, la situación sigue siendo frágil. El estrecho de Ormuz continúa bajo observación internacional por su impacto directo en los precios de la energía y en la estabilidad del comercio global.