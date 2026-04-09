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Rector de la Universidad Austral confirma investigación por agresión a ministra y dice que reglamento “contempla expulsión”

Egon Montecinos enfatizó que la seguridad de las autoridades de Gobierno “no corresponde a las universidades”.

Ruth Cárcamo

Foto de Egon Montecinos: Instagram @universidadaustraldechile | Agencia UNO

Foto de Egon Montecinos: Instagram @universidadaustraldechile | Agencia UNO

El rector de la Universidad Austral, Egon Montecinos, se refirió a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, este miércoles en el campus de Valdivia.

En concreto, el directivo aseguró que dispusieron de “todos los recursos disponibles” en materia de seguridad antes del incidente, según consignó 24 Horas.

Asimismo, indicó que se está llevando a cabo una investigación para determinar eventuales responsabilidades. En esa línea, enfatizó que el proceso, conforme al reglamento, “contempla sanciones como amonestación o expulsión”.

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“Nosotros pusimos nuestros mecanismos”

“El día anterior, la ministra estuvo visitando conmigo el Hogar Huachocopihue en Valdivia. La puse en antecedente de que habría manifestaciones pacíficas por parte de estudiantes disconformes con el recorte presupuestario que se estaba haciendo en el Ministerio de Ciencia”, afirmó el rector.

Además, descartó que la casa de estudios tuviera responsabilidad de contactar a Carabineros previo a la visita: “Yo soy rector de la universidad, no soy autoridad de Gobierno ni tengo a cargo las policías de las regiones”.

“¿A quién corresponde la seguridad de las autoridades de Gobierno? No corresponde a las universidades. Nosotros pusimos nuestros mecanismos y personal de seguridad que siempre usamos para este tipo de eventos”, concluyó Egon Montecinos.

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