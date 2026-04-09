“Mi familia”: la chilena Rocío Aguirre y C. Tangana anuncian el nacimiento de su hijo con emotiva imagen / Patricia J. Garcinuño

Este jueves, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre junto al cantante español C. Tangana dieron a conocer a través de una emotiva fotografía el nacimiento de su primer hijo.

Ambos dieron a conocer que estaban esperando a su hijo el pasado mes de noviembre, desde ese momento la fotógrafa compartió diferentes registros luciendo su embarazo.

“Mi familia”, escribió Rocío Aguirre junto con una serie de fotografías en las que aparece junto a su hijo y a C. Tangana.

Diversas personalidades del espectáculo nacional e internacional felicitaron a la pareja tales como Nathy Peluso, Pablo Drexler, Begoña Basauri, Fabrizaio Copano, Tomás Páramo, entre otros.

“Felicidades, querida”, escribió Francisca Valenzuela. “Enhorabuena”, comentó Arón Piper siendo uno de los que comentaron en la publicación que hasta ahora suma más de 30 mil likes en Instagram.