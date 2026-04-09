“La familia es lo primero y se defiende a muerte”: el mensaje de Arturo Vidal a Marité Matus tras querella en su contra

Durante las últimas semanas, Marité Matus estuvo en la palestra del espectáculo nacional luego de que Trinidad Neira y Camilo Huerta presentaran una querella en su contra.

La acción judicial se debe a la filtración de unos mensajes entre el personal trainer y la hija de Pamela Díaz.

En las últimas horas, la ex pareja de Marité Matus, Arturo Vidal, utilizó su cuenta de Instagram para brindarle su apoyo a la madre de sus hijos.

A través de una historia, el futbolista de Colo Colo compartió una fotografía junto a Matus con el mensaje: “La familia es lo primero y se defiende a muerte”.

La propia Marité Matus replicó la historia con un “Gracias King” con varios emojis de manos rezando y un corazón.