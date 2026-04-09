;

Detienen a ciudadano extranjero que intentó sustraer a niño de 7 años en Lo Espejo

Un hombre de 38 años fue detenido tras ser acusado de intentar sustraer a un niño que jugaba afuera de su casa. La madre del menor intervino y Carabineros concretó la captura.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Detienen a ciudadano extranjero que intentó susatraer a niño de 7 años en Lo Espejo

Detienen a ciudadano extranjero que intentó susatraer a niño de 7 años en Lo Espejo

00:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un grave hecho policial se registró la noche del miércoles en la comuna de Lo Espejo, luego de que un hombre fuera detenido por intentar sustraer a un niño de 7 años que jugaba a la pelota en el exterior de su vivienda.

El caso generó alarma entre los vecinos del sector y activó un rápido procedimiento de Carabineros, luego de que la madre del menor interviniera a tiempo y evitara que la situación avanzara.

Según información preliminar, un grupo de niños se encontraba jugando frente a un domicilio cuando el imputado, un hombre de 38 años, se acercó hasta uno de ellos e intentó persuadirlo.

Revisa también:

ADN

Fueron los propios amigos del menor quienes alertaron a la madre sobre lo que estaba ocurriendo. Al salir de la casa, la mujer observó al sujeto tomando de la mano al niño, lo que desató una discusión en el lugar.

Carabineros concretó la detención

Tras la intervención de la madre, el hombre intentó escapar del sitio y se ocultó en el inmueble donde arrendaba.

La denuncia fue realizada de inmediato a Carabineros, cuyos funcionarios llegaron al lugar y, con autorización del propietario del domicilio, ingresaron a la vivienda para concretar la captura del sospechoso.

Desde Carabineros confirmaron que el sujeto detenido es de nacionalidad haitiana con situación migratoria regular.

El hombre será formalizado en las próximas horas por el delito de intento de sustracción de menor de edad, mientras continúan las diligencias para esclarecer con precisión la secuencia de los hechos y determinar si existían antecedentes previos sobre su comportamiento en el sector.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad