Detienen a ciudadano extranjero que intentó sustraer a niño de 7 años en Lo Espejo

Detienen a ciudadano extranjero que intentó susatraer a niño de 7 años en Lo Espejo

Un grave hecho policial se registró la noche del miércoles en la comuna de Lo Espejo, luego de que un hombre fuera detenido por intentar sustraer a un niño de 7 años que jugaba a la pelota en el exterior de su vivienda.

El caso generó alarma entre los vecinos del sector y activó un rápido procedimiento de Carabineros, luego de que la madre del menor interviniera a tiempo y evitara que la situación avanzara.

Según información preliminar, un grupo de niños se encontraba jugando frente a un domicilio cuando el imputado, un hombre de 38 años, se acercó hasta uno de ellos e intentó persuadirlo.

Fueron los propios amigos del menor quienes alertaron a la madre sobre lo que estaba ocurriendo. Al salir de la casa, la mujer observó al sujeto tomando de la mano al niño, lo que desató una discusión en el lugar.

Carabineros concretó la detención

Tras la intervención de la madre, el hombre intentó escapar del sitio y se ocultó en el inmueble donde arrendaba.

La denuncia fue realizada de inmediato a Carabineros, cuyos funcionarios llegaron al lugar y, con autorización del propietario del domicilio, ingresaron a la vivienda para concretar la captura del sospechoso.

Desde Carabineros confirmaron que el sujeto detenido es de nacionalidad haitiana con situación migratoria regular.

El hombre será formalizado en las próximas horas por el delito de intento de sustracción de menor de edad, mientras continúan las diligencias para esclarecer con precisión la secuencia de los hechos y determinar si existían antecedentes previos sobre su comportamiento en el sector.