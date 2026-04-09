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PREVIA. Ñublense vs La U: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

El compromiso entre ‘diablos rojos’ y azul lo podrás escuchar junto al equipo de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Ñublense vs la U en Chillán

Ñublense vs la U en Chillán / Daniel Pino/UnoNoticias

Este viernes por la noche, la acción de la novedad jornada de la Liga de Primera 2026 arrancará en Rancagua, fecha donde uno de los duelos atractivos será el que protagonicen Ñublense y la Universidad de Chile en Chillán.

En el local, la urgencia es imperiosa. Los ‘diablos rojos’ vienen de dos fechas sin ganar y perdieron terreno en la lucha por la corona de la Liga. Son quintos con 13 puntos.

Mismas unidades que tiene la Universidad de Chile, que viene en racha y con Fernando Gago en la banca, se quiere meter de lleno en la discusión por el máximo trofeo del fútbol chileno.

Ñublense vs la U en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Ñublense y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 12 de abril

  • 17:30 hrs | Ñublense vs. Universidad de Chile | Bicentenario Nelson Oyarzún

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