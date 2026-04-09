;

Maroon 5 anunció una nueva gira por Sudamérica y esto dijeron de Chile

La banda encabezada por Adam Levine utilizó su cuenta oficial para dar a conocer las nuevas fechas de su tour.

Nicolás Lara Córdova

Maroon 5 en Viña 2020

Maroon 5 en Viña 2020

Maroon 5 sumó un nuevo capítulo en la tormentosa relación con los fanáticos chilenos tras el anuncio realizado por la banda encabezada por Adam Levine durante la tarde de este jueves.

La agrupación estadounidense anunció una extensa gira mundial en la que recorrerá países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Revisa también:

ADN

A pesar de recorrer gran parte de Sudamérica, el ausente de esta gira será Chile, confirmando el temor de los fanáticos chilenos de un posible “veto” permanente por parte de la banda.

La reacción de los chilenos no se hizo esperar y llenaron la caja de comentarios de la publicación con críticas y bromas hacia la actitud de Adam Levine con nuestro país.

La tormentosa relación entre Maroon 5 y Chile comenzó en febrero de 2020 cuando la banda estadounidense se presentó en el Festival de Viña del Mar. En aquella oportunidad, Adam Levine protagonizó una polémica tras bambalinas al criticar al certamen y a la ciudad.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad