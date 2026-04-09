Maroon 5 anunció una nueva gira por Sudamérica y esto dijeron de Chile

Maroon 5 sumó un nuevo capítulo en la tormentosa relación con los fanáticos chilenos tras el anuncio realizado por la banda encabezada por Adam Levine durante la tarde de este jueves.

La agrupación estadounidense anunció una extensa gira mundial en la que recorrerá países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

A pesar de recorrer gran parte de Sudamérica, el ausente de esta gira será Chile, confirmando el temor de los fanáticos chilenos de un posible “veto” permanente por parte de la banda.

La reacción de los chilenos no se hizo esperar y llenaron la caja de comentarios de la publicación con críticas y bromas hacia la actitud de Adam Levine con nuestro país.

La tormentosa relación entre Maroon 5 y Chile comenzó en febrero de 2020 cuando la banda estadounidense se presentó en el Festival de Viña del Mar. En aquella oportunidad, Adam Levine protagonizó una polémica tras bambalinas al criticar al certamen y a la ciudad.