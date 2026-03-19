Ley de 40 horas en Chile: ¿A qué hora debo salir de mi trabajo a partir del 26 de abril con la nueva rebaja? / Agencia Uno

El próximo 26 de abril, la jornada laboral en Chile sufrirá una nueva modificación debido a la implementación gradual de la Ley de 40 Horas (N° 21.561).

La segunda modificación reducirá la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Eso sí, esto aplica solo a personas cuya relación laboral se encuentre íntegramente regulada por el Código del Trabajo.

Tras la fecha, solo quedaría una rebaja pendiente para el 2028, cuando finalmente se llegue a las 40 horas. Incluso, previo acuerdo con el empleador, se podrá acceder al sistema 4x3.

Ley de 40 horas: ¿Cómo funciona la nueva rebaja de la jornada laboral en Chile?

La ley prioriza que el empleador y el trabajador lleguen a un acuerdo por escrito sobre cómo distribuir las dos horas menos de abril. La hora de salida depende de cómo esté distribuido el tiempo de trabajo.

“A falta de acuerdo entre las partes, en el caso de que la jornada laboral original de 45 horas estuviese distribuida en 5 días, el empleador deberá disminuir una hora en tres días que formen parte de la jornada semanal “, precisa el Dictamen 142/09 de la Dirección de Trabajo.

El mismo texto, difundido en febrero, indica que si la jornada de 45 horas estuviera distribuida en seis días, el empleador deberá disminuir en tres días al menos 50 minutos y la fracción de 30 minutos en otro día de la misma semana.

Finalmente, este mes se aclaró que el empleador no tiene la facultad de modificar la jornada de forma unilateral para rebajar, por ejemplo, media hora diaria.