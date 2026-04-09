Intento de atropello a Carabineros desata larga persecución en la Región Metropolitana: hay tres detenidos

Durante este miércoles, Carabineros detuvo a tres personas tras una persecución que se inició en Peñalolén, se extendió por La Florida y concluyó en la comuna de Macul, luego de que el conductor de un automóvil evadiera una fiscalización policial.

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De acuerdo con la información entregada, el conductor iba acompañado por otras personas, quienes intentaron atropellar a los funcionarios , lo que motivó que personal policial realizara un disparo en contra del vehículo.

Tras el seguimiento controlado, en Macul se logró interceptar el automóvil con sus tres ocupantes a bordo, todos ciudadanos venezolanos.

Uno de los detenidos se encontraba en situación migratoria irregular, mientras que otro resultó con una herida de bala en el muslo y fue trasladado a un recinto asistencial, fuera de riesgo vital.