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Intento de atropello a Carabineros desata larga persecución en la Región Metropolitana: hay tres detenidos

La persecución se inició en Peñalolén y se extendió por La Florida hasta Macul, luego de que el conductor evadiera un control policial.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / LUKAS SOLIS SAEZ

Durante este miércoles, Carabineros detuvo a tres personas tras una persecución que se inició en Peñalolén, se extendió por La Florida y concluyó en la comuna de Macul, luego de que el conductor de un automóvil evadiera una fiscalización policial.

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De acuerdo con la información entregada, el conductor iba acompañado por otras personas, quienes intentaron atropellar a los funcionarios, lo que motivó que personal policial realizara un disparo en contra del vehículo.

Tras el seguimiento controlado, en Macul se logró interceptar el automóvil con sus tres ocupantes a bordo, todos ciudadanos venezolanos.

Uno de los detenidos se encontraba en situación migratoria irregular, mientras que otro resultó con una herida de bala en el muslo y fue trasladado a un recinto asistencial, fuera de riesgo vital.

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