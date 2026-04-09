El vocero del Movilh, Óscar Rementería, abordó en entrevista con País ADN las preocupaciones de la organización tras entregar una carta al Presidente en La Moneda, donde solicitan definiciones claras sobre la agenda de diversidad sexual y derechos humanos.

Según explicó, existe “incertidumbre total” frente al rumbo del Gobierno en estas materias. “Queremos saber cuál es la predisposición con las temáticas de diversidad, respeto y no discriminación, porque no se ha clarificado”, afirmó.

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Rementería sostuvo que, si bien no esperaban grandes avances, sí confiaban en una postura más definida. “Más que no tener una posición moderada, no está teniendo una postura, y eso genera sospechas fundadas”, advirtió.

En esa línea, cuestionó decisiones como la paralización de la Encuesta de Diversidades impulsada junto al INE, señalando que “se dejó en stand by algo que se venía trabajando hace casi una década, sin explicación”.

El dirigente también alertó sobre un aumento de la discriminación en el país. Citando el último informe de derechos humanos en diversidad sexual, indicó que los casos han crecido entre un 23% y 27%. “Cuando hay señales desde el poder que generan incertidumbre, algunos sectores se sienten con un respaldo moral para discriminar”, sostuvo.

Finalmente, Rementería llamó a avanzar en reformas legales, como fortalecer la ley antidiscriminación y promover una educación sexual integral. “No estamos pidiendo derechos especiales, sino los mismos derechos para todas las personas”, enfatizó, asegurando que, más allá del Gobierno de turno, estas discusiones seguirán avanzando en la sociedad y el Congreso.