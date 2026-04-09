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AUDIO. Crueldad en Calama: Siete perros mueren amarrados y envenenados en el sector poniente de la ciudad

La Municipalidad inició gestiones para acceder a las grabaciones de cámaras de televigilancia cercanas y dar con los responsables.

Gonzalo Miranda

Pedro Marín

Crueldad en Calama: Siete perros mueren envenenados en el sector poniente de la ciudad

Crueldad en Calama: Siete perros mueren envenenados en el sector poniente de la ciudad

01:27

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Una jornada marcada por la indignación se vivió la mañana de este miércoles en Calama.

Lo que comenzó como una alerta ciudadana en redes sociales terminó confirmando una de las matanzas animales más crudas del último tiempo en la comuna: siete canes fueron hallados sin vida, presuntamente envenenados, en un sitio eriazo del sector poniente.

La denuncia cobró fuerza a través del grupo de Facebook «Feria de las Pulgas», donde vecinos alertaron sobre la presencia de los cuerpos. El hecho movilizó de inmediato a la oficina de Tenencia Responsable de la Municipalidad, cuyos equipos constataron la veracidad de la tragedia.

Para Paulina Carrasco, veterinaria y jefa de la oficina municipal de Tenencia Responsable, el hallazgo es un retroceso en los esfuerzos por educar a la comunidad.

Es lamentable que con todo el cambio de consciencia que hay en la población, aún existan personas que hagan de esta práctica un modo constante. Es terrible saber que estos siete animalitos estén fallecidos en el mismo sitio”, expresó con pesar.

Carrasco fue enfática en señalar los riesgos colaterales de este acto criminal. Al sospecharse el uso de sustancias tóxicas, el retiro de los cadáveres debió realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad para proteger tanto a otros animales de la zona como a los operarios municipales.

La profesional advirtió que el uso de veneno no solo es un acto de maltrato animal, sino también un atentado contra el medio ambiente.

La Municipalidad ya inició gestiones para que este hecho no quede impune. Se están coordinando acciones para acceder a las grabaciones de cámaras de televigilancia cercanas, con el objetivo de identificar a los autores de la matanza.

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