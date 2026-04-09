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“Será un desastre”: OMS alerta que hospitales de Líbano podrían quedar sin insumos clave “en pocos días”

Tras los recientes bombardeos israelíes, que dejaron más de 250 muertos y mil heridos, el sistema de salud libanés enfrenta riesgo de colapso.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Anadolu

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que varios hospitales de Líbano podrían quedarse sin kits médicos para traumatismos tras el aumento de víctimas provocado por ataques israelíes a gran escala.

Cabe recordar que Israel lanzó ayer miércoles una oleada de bombardeos contra Hezbolá en territorio libanés, que dejó al menos 254 muertos y 1.165 heridos.

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“El suministro de los materiales para el tratamiento de traumatismos es escaso y podríamos quedarnos sin ellos en pocos días”, dijo a Reuters el Dr. Abdinasir Abubakar, representante de la OMS en Líbano.

“Si hay otra catástrofe con numerosas víctimas, como la de ayer, será un desastre”, agregó. “Probablemente perderemos más vidas simplemente porque no tenemos suficientes suministros”, sostuvo.

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