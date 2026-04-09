AS adquiere la plataforma social Post United, fundada por famoso streamer: este será su impacto

AS, el diario deportivo del Grupo PRISA, adquiere la plataforma de contenido social deportivo Post United y acelera así su plan de transformación digital y su llegada a audiencias jóvenes, tal y como anunció Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media hace unas semanas.

De esta integración surgirá la mayor comunidad de seguidores de contenido deportivo de todas las empresas de comunicación españolas.

Post United combina noticias, entretenimiento, análisis y contenido viral en torno al fútbol, a través de una comunidad de creadores de contenido muy destacados.

Cuenta con presencia en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y X y, entre todas esas redes, suma más de 14 millones de seguidores y, solo en enero, su ecosistema superó los 1.000 millones de visualizaciones, consolidándose como la plataforma deportiva con mayor engagement en España. AS, por su parte, cuenta con más de 22 millones de seguidores en sus perfiles sociales.

Para Pilar Gil, CEO de PRISA Media, “esta operación confirma tres palancas básicas de nuestro plan: transformación digital, foco audiovisual y social y llegada a nuevas audiencias, y lo hace aportando una gran aceleración a nuestro vertical de deporte y al liderazgo que ya ostenta AS. Además, estamos sumando talento contrastado y la capacidad de generar operaciones comerciales en otros entornos”.

Post United fue fundada por Esteve Calzada, junto con DjMaRiiO, el mayor creador de contenido futbolístico en español, y los emprendedores Steve Calzada, Marcel Miquel y Rosa Pifarré. Liderada actualmente por Marcel y Steve, la multiplataforma cuenta con un equipo de creadores de contenido, quienes acercan a la comunidad Gen Z contenidos de alta viralidad orientados al público “futbolero”.

La transformación digital de AS

La incorporación de Post United al ecosistema de contenidos de AS se suma a las últimas operaciones del diario, que avanza en su objetivo de transformación digital. En este sentido, recientemente se anunció que AS se ha unido a Claro Sports para crear a través de W Radio una programación nueva con una ventana en streaming, televisión y redes sociales.

Aloysio Araújo, director general de Deportes de PRISA Media, afirma que “es una gran noticia materializar el acuerdo con un grupo de excelentes creadores jóvenes, que cuentan con una comunidad inmensa de seguidores y tienen la capacidad de generar información, entrevistas con futbolistas, entrenadores, ex estrellas de este deporte y clubes. Ello nos abre un abanico de posibilidades amplísimo en España y América desde el punto de vista editorial y en la relación con los nuevos lenguajes de comunicación de las marcas”.